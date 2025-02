Una fuoriuscita autonoma ha causato il decesso di un conducente di 77 anni a Osoppo. L’incidente si è verificato alle 12.08 in via Peonis e ha visto la vettura carambolare nel fossato che costeggia la strada. Lo schianto non ha lasciato scampo all’automobilista, trovato privo di cinture allacciate. A perdere la vita F. G., residente a Osoppo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i vigili del fuoco per i rilievi e la gestione del sinistro.