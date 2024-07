Auto a fuoco, le fiamme lambiscono una casa

Momenti di paura, ieri sera, a San Vito al Tagliamento per un’auto andata a fuoco. Erano da poco passate le 21 quando, per cause in corso di accertamento, una Jeep Renegade a diesel è andata in fiamme: il proprietario era da poco rincasato.

La vettura, parcheggiata nelle vicinanze del sottoportico della casa di via Baracca, ha cominciato a prendere fuoco: le fiamme, che l’hanno distrutta, erano visibili a centinaia di metri di distanza e hanno interessato, in parte, la tettoia senza tuttavia danneggiarla pesantemente.

Immediato l’intervento dei vigili del fuoco. Le due squadre del distaccamento di San Vito hanno provveduto ad estingure l’incendio e, quindi, ad evitare che il fuoco si propasse all’abitazione. Dopodichè sono iniziate le operazioni di bonifica, che si sono concluse in tarda serata.