Auto fuori strada demolisce palo telefonico

Una donna di 44 anni è stata ricoverata al pronto soccorso dell’ospedale di Udine dopo essere rimasta coinvolta in un incidente stradale a Basaldella di Campoformido. La donna era alla guida di una Renault Twingo quando, per cause ancora in fase di accertamento, ha perso il controllo del veicolo andando a schiantarsi contro un palo della linea telefonica. L’impatto è stato così violento da abbattere completamente il pilone Telecom.

Immediati i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i Vigili del Fuoco di Udine e una pattuglia della Polizia Locale per i rilevi di legge e la gestione della viabilità.