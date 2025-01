Ha perso il controllo della Fiat Punto ed è uscito di strada. Un impatto violento, tanto che l’auto, ha perso il motore. E’ stato trasportato in elicottero in gravi condizioni all’ospedale di Udine un giovane di 25 anni che la scorsa notte, alle 3.45, a Latisana, in via Crosere, è finito con la macchina contro un muro, abbattendo poi un palo.

Sul posto i Vigili del fuoco, personale del 118 e i carabinieri.