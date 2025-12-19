Auto fuori strada: morto il conducente, ferito l’amico

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Incidente mortale nella notte a Castions delle Mura. È avvenuto in via della Villa poco prima di mezzanotte, quando una vettura di grossa cilindrata, una Jeep Compass, è uscita di strada sfondando il recinto perimetrale di un’abitazione al civico 34. L’auto ha carambolato sul marciapiede e contro il muro di cinta, finendo capovolta nel giardino privato, a lato di un ulivo.

Nessun altro mezzo è rimasto coinvolto nella dinamica del sinistro. A bordo dell’auto viaggiavano due cittadini di nazionalità colombiana residenti a Palmanova: il conducente, 36 anni, è morto sul colpo, mentre l’amico seduto al suo fianco è rimasto gravemente ferito, ma fortunatamente non è in pericolo di vita.

Sul posto è intervenuto il personale sanitario del 118, che ha elitrasportato il ferito in ospedale in condizioni giallo per politraumi. I rilievi sono stati effettuati dai carabinieri della stazione di Torviscosa. Il veicolo incidentato è stato posto sotto sequestro, mentre la salma dell’automobilista è stata traslata al cimitero di Bagnaria Arsa.