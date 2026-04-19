Auto fuori strada nella notte: grave un 38enne

E un altro grave incidente è avvenuto nella notte lungo la regionale 251 a Chions. Intorno all’1, un uomo di 38 anni, residente a Prata di Pordenone, ha perso il controllo dell’auto finendo nel fosso laterale e schiantandosi contro il terrapieno di un’azienda.

Il conducente è rimasto incastrato tra le lamiere. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che lo hanno liberato affidandolo poi ai sanitari giunti con ambulanza ed elicottero. Dopo le prime cure, il ferito è stato trasferito d’urgenza in terapia intensiva all’ospedale di Cattinara, a Trieste