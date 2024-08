Auto fuori strada prende fuoco, morto carbonizzato un 21enne

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. È morto carbonizzato tra le fiamme della sua auto un ragazzo di soli 21 anni, uscito fuori strada nella notte a Chions. Si tratta di Ani Gjergji, un 21enne italiano di origini albanesi residente ad Azzano Decimo (PN). Ani stava tornando a casa dopo una serata trascorsa in compagnia di alcuni amici.

L’incidente mortale si è verificato alle 3:40 circa, in via Cesena, quando la vettura sulla quale viaggiava il giovane è uscita dalla carreggiata andando a schiantarsi contro un ostacolo in cemento.

Dopo l’urto è subito divampato un incendio che ha completamente avvolto il veicolo lasciando senza scampo il 21enne, forse rimasto privo di sensi, intrappolato nell’abitacolo. All’arrivo dei vigili del fuoco da San Vito al Tagliamento e dei sanitari del 118 il corpo era già privo di vita.

Sul posto, per i rilievi, hanno operato i Carabinieri di San Vito.

Non si esclude che il giovane conducente possa aver subito un malore o un colpo di sonno. Elementi che saranno ora valutati assieme alla forte velocità del mezzo al momento dell’impatto. L’auto e il corpo carbonizzato della vittima sono a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, il PM Urban.