Auto in fiamme a pochi metri da una stazione di carburante

GUARDA IL VIDEO. Un’alta colonna di fumo nero si è levata in cielo poco dopo le 12.30 a Udine nord, a causa delle fiamme divampate dal vano motore di una vettura, posteggiata nel parcheggio della Banca di Udine, in via Tricesimo. L’emergenza è scattata poco dopo le 12.30, a pochi metri da un distributore di carburante Agip. Sul posto si sono recati immediatamente i vigili del fuoco del Comando di via Popone che sono intervenuti mettendo in sicurezza l’area. Completamente distrutta la Renault Clio da cui è partito l’incendio. Danni ingenti anche per la Fiat 500 parcheggiata nelle sue vicinanze, che a sua volta aveva iniziato a prendere fuoco. Sul posto, per i rilievi, anche la polizia locale di Udine.