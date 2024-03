Auto in fiamme a Tricesimo

Intervento in corso vicino alla Statale 13, a Tricesimo, per l’incendio di una vettura avvenuta in via San Giorgio, alcuni metri prima dell’incrocio semaforico con via Roma. Le fiamme sono divampate poco dopo le 13 dal vano motore di una utilitaria. La vettura è stata parcheggiata in emergenza a lato della carreggiata.

Non si segnalano, fortunatamente, feriti. Sul posto un’ambulanza con i sanitari del 118 e i vigili del fuoco del Comando di Udine.