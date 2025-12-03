Auto in fiamme all’alba a Sacile

All’alba di oggi, un’autovettura ha preso fuoco in via Giuseppe Lacchin, a Sacile. L’allarme è scattato alle 6.40 e sul posto è immediatamente intervenuta la prima partenza della Sede Centrale dei Vigili del Fuoco di Pordenone.

All’arrivo, i soccorritori hanno trovato l’auto completamente avvolta dalle fiamme. I vigili del fuoco hanno proceduto alle operazioni di spegnimento utilizzando un liquido schiumogeno specifico, riuscendo a domare il rogo e a mettere in sicurezza l’area.

Fortunatamente, non si registrano persone coinvolte né feriti. Presenti anche i Carabinieri di Sacile, che hanno delimitato la zona e avviato gli accertamenti per chiarire le cause dell’incendio.