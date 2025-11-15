Auto in fiamme, attimi di paura ma nessun ferito

Un improvviso incendio ha coinvolto ieri sera una Lancia Musa in transito tra via Selvuzzis e via Gonars, a Udine. Erano da poco passate le 18 quando, a causa di un guasto tecnico, l’auto ha preso fuoco subito dopo essersi immesso sulla via. I passeggeri sono riusciti a uscire in tempo, prima che le fiamme avvolgessero l’abitacolo, danneggiandolo completamente. Per domare il rogo e gestire il traffico, sul posto sono intervenute le squadre dei Vigili del Fuoco, della Polizia Locale e dei carabinieri. Per agevolare l’intervento, per circa un’ora è stato chiuso il transito di via Gonars, sul lato di via Selvuzzis, e bloccato l’accesso dal lato di via Della Tomba Antica.