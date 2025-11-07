Auto in fiamme, evacuata una scuola a Trieste

Gli studenti della scuola Montessori San Giusto di Trieste sono stati evacuati stamani in via precauzionale dopo che un’auto elettrica è andata in fiamme nella vicina via Monte San Gabriele .

I vigili del fuoco hanno spente le fiamme e hanno messo in sicurezza il veicolo.

La scuola è stata fatta evacuare a causa dei fumi prodotti dall’incendio.