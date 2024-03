Auto in fiamme, paura a Palmanova

Allarme in serata a Palmanova. Alle 22.30 una vettura parcheggiata in una autorimessa del nuovo complesso Ater di via Santa Giustina ha preso fuoco. Le fiamme hanno completamente avvolto il mezzo, distruggendolo completamente.

Nel quartiere, posizionato all’esterno dalle mura, non lontano dalla stazione dei treni, sono intervenuti in forze i vigili del fuoco di Cervignano del Friuli, supportati dagli uomini della Protezione civile comunale. Sul posto anche i carabinieri della città stellata e i sanitari, giunti con un’ambulanza e l’elisoccorso regionale.

Fortunatamente le precauzioni scattate temendo il pericolo di intossicazioni e ustioni non sono servite. Spento l’incendio, la zona interessata dalle fiamme è stata messa in sicurezza. Non è stato necessario evacuare il complesso.

Le operazioni sono state seguite in prima persona dall’assessore comunale alle Frazioni e alla Protezione Civile Mario Marangoni.