Auto in fuga cappottata in pieno centro a Udine. Scappati gli occupanti

Una Mercedes in fuga si è cappottata nel pieno centro di Udine. L’incidente si è verificato poco dopo le 20, in via Grazzano, a pochi metri da Paizza Garibaldi e fortunatamente non ha causato feriti tra i numerosi pedoni presenti. La vettura, che non risulta rubata ed è assicurata, non si era fermata all’alt imposto dalla Polizia.

Arrivata in via Grazzano ad alta velocità, la Mercedes è andata a scontrarsi contro una Opel Corsa posteggiata lungo la strada. Lo schianto ha causato il cappottamento ‘spettacolare’ della Mercedes, finita a testa in giù diversi metri più aventi. Subito dopo, la fuga dei due occupanti e l’arrivo della Polizia Locale. Via Grazzano è rimasta a lungo bloccata per i rilievi e la rimozione dei mezzi.