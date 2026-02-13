Auto incastrata al passaggio a livello, treno fermato in tempo

Attimi di paura nel primo pomeriggio a Udine, quando un’auto è rimasta incastrata al passaggio a livello di via Cividale finendo con parte del veicolo sui binari. Secondo il racconto di un testimone, il conducente di una Volkswagen Golf avrebbe tentato di attraversare l’intersezione ferroviaria nonostante i segnali acustici e luminosi attivi. Il tentativo è però fallito, con una sbarra che ha bloccando la vettura con il vano motore sporgente sulla linea ferroviaria. Immediatamente è scattato l’allarme che ha portato a sospendere la linea e a fermare il convoglio che era pronto a partire dalla stazione centrale.

Solo dopo l’arrivo dei tecnici, che hanno sbloccato la sbarra e liberato il veicolo, la situazione è tornata gradualmente alla normalità. Inevitabili i disagi al traffico e i rallentamenti, con lunghe code di auto e bus.