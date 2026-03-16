Auto incastrata sotto un furgone, Pontebbana in tilt

Incidente stradale, questa mattina alle 7.10, lungo la Pontebbana in comune di Codroipo. Per cause in corso di accertamento dei carabinieri, una Lancia Y ha tamponato, all’altezza del distributore di carburante Q8, un furgone cassonato impegnato nella manovra di svolta a sinsitra verso la stessa stazione di servizio. L’impatto è stato violento, con l’utilitaria che è rimasta incastrata sotto il veicolo commerciale.

Sul posto ambulanza ed elisoccorso. La conducente ha riportato soltanto escoriazioni e tagli dovuti dalla rottura del parabrezza. La viabilità, a causa del sinistro, ha subito forti rallentamenti per più di un’ora.