Auto nel fossato, muore a 30 anni

Un uomo, di 30 anni, è morto nel tardo pomeriggio di oggi per un incidente stradale avvenuto sulla strada del Preval, tra Mossa e Capriva del Friuli.

La vittima era alla guida della sua auto quando ha perso il controllo della vettura per ragioni non ancora accertate e in una curva è finito in un fosso.

L’automobilista è morto all’istante e i sanitari quando sono giunti sul posto non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.

Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri e i Vigili del fuoco.