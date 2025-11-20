Auto nel fosso, feriti due fratelli di 25 e 4 anni

Una Ford Puma Coupé è finita nel fosso, questa mattina, a causa dell’asfalto reso viscido dalla pioggia. Erano le 7.50 quando la vettura, nella quale viaggiavano due fratelli, di 25 e 4 anni, residenti a Valvasone Arzene, nel percorrere via Valvasone, a Casarsa della Delizia, dopo aver sbandato all’altezza di una curva è finita fuori strada. Feriti, ma non in maniera grave, i due fratelli sono stati condotti all’ospedale di Pordenone. Attivato anche l’elisoccorso. Sul posto anche i vigili del fuoco, i carabinieri e la polizia locale.

Ieri notte invece a Gemona, sulla sr13 – incrocio con via Armentaressa, un furgone condotto da un cittadino polacco di 51 anni si è rovesciato sulla rotonda. L’uomo, che è stato estratto da sotto il mezzo dai vigili del fuoco e personale del 118, ha riportato varie fratture e contusioni. E’ stato condotto all’ospedale di Udine. Sul posto i carabinieri.