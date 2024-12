Schianto tra 3 auto sulla A4. Veicolo ‘perde’ il motore che si conficca sotto una corriera. 3 feriti, 2 vetture ribaltate

Un incidente da film, fortunatamente senza gravi conseguenze sanitarie, si è verificato nella notte sulla A4, tra San Giorgio di Nogaro e Palmanova, in direzione Trieste. A innescarlo una doppia collisione tra 3 auto, avvenuta poco dopo l’1.30 nel tratto a tre corsie. Dopo lo schianto più violento, due delle tre vetture si sono cappottate. Con l’impatto, però, da una delle due auto ribaltate si è staccato il blocco motore che è andato a sua volta a collidere contro le gomme di una corriera in transito, incastrandosi sotto le ruote del pullman. Sul posto sono intervenuti immediatamente i sanitari, il personale di Autostrade Alto Adriatico, la Polizia stradale e l’equipe medica dell’elisoccorso regionale. Dopo le prime cure, tre feriti sono trasportati in ospedale non in gravi condizioni di salute.

Complessa la rimozione della corriera, che era diretta in Romania, e la gestione dei suoi passeggeri. Il mezzo pesante è stato trasportato nell’area di servizio di Gonars Sud, mentre il personale della Concessionaria ha prestato soccorso logistico agli occupanti del pullman, che hanno dovuto attendere l’arrivo di un altro mezzo.

Il tratto autostradale, ha fatto sapere Autostrade Alto Adriatico, non è stato mai chiuso. La sua messa in sicurezza, però, ha richiesto circa 4 ore di lavoro da parte dei vigili del fuoco.