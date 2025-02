Auto prese di mira dai ladri: spariti soldi e cellulare

Due auto in sosta sono state prese di mira dai ladri. I furti sono avvenuti a Fanna e Sesto al Reghena. Nel primo caso le vittime – una coppia che aveva lasciato l’auto in una zona centrale del paese – hanno denunciato ai carabinieri l’ammanco di una borsetta con all’interno denaro contante, mentre nel secondo ad essere presa di mira è stata una vettura (non chiusa a chiave) parcheggiata nel cortile di una casa. Le telecamere hanno ripreso un uomo che rubava all’interno uno zainetto contenente un telefono cellulare.