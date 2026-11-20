Rubata a Lignano mentre era parcheggiata in strada, l’auto è stata ritrovata a Udine, dove era stata abbandonata. Le indagini sul furto, avvenuto a settembre, hanno portato negli ultimi giorni alla denuncia per ricettazione di un giovane residente in provincia di Udine.

A recuperare la vettura sono stati i carabinieri della stazione di Udine Est, che l’hanno restituita al proprietario. A Lignano, intanto, i militari della stazione locale hanno esaminato le immagini della videosorveglianza comunale. I filmati hanno contribuito a ricostruire il furto, che secondo gli investigatori sarebbe stato commesso da un gruppo di giovani, e a risalire alla presunta identità di uno dei ragazzi coinvolti.

Il giovane è stato quindi denunciato all’autorità giudiziaria con l’ipotesi di ricettazione. Ora, i carabinieri di Lignano proseguono gli accertamenti per identificare le altre persone coinvolte nella vicenda.