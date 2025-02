Auto “salta” l’incrocio e si scontra con un’altra macchina: ferita un’anziana

Violento scontro tra due auto, oggi pomeriggio, a Qualso di Reana del Rojale. Per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri della stazione di Feletto Umberto, le vetture sono entrate in collisione tra loro. Una Ford Ka, alla cui guida c’era una donna di 82 anni, stava uscendo da via San Gervasio e ha centrato una Mercedes classe A condotta da un uomo di 53 anni che stava percorrendo la sp38, da Nimis in direzione Reana. L’impatto è stato violento, con la conducente della Ka che è rimasta seriamente ferita ed è stata condotta con l’ambulanza all’ospedale di Udine. Sul posto è stato fatto atterrate anche l’elisoccorso. Presenti anche i vigili del fuoco.