BUSINESS FVG
martedì 12 Agosto 2025
Causò il decesso di una 33enne sulla A23, in carcere dopo...
‘Tutti siamo Carmen’: l’inclusione attraverso la danza e la musica
5 medaglie d’oro per le cantine del Friuli Venezia Giulia
A Udine inizia la festa per la UEFA Super Cup, tutto...
Scomparsa sul Monte Grisa, la 25enne Giulia Bonin trovata morta
Auto sfonda barriera centrale e laterale dell’A23 e ‘plana’ in un...
A causa della Bora, non riescono a tornare a riva con...
Cividale sui social della Champions League per la Supercoppa
Bambina “risucchiata” dalla griglia di filtro, paura in piscina a Grado
L’autopsia: Fabio e Danilo morti all’istante. Domani la data dei funerali
Bidoni pieni di rifiuti in mezzo alla strada: è caccia ai...
Brucia il Carso, due incendi in poche ore
Delitto di Gemona, i Ris sulla scena del crimine
Cronaca

Auto sfonda barriera centrale e laterale dell’A23 e ‘plana’ in un campo

Ferito il conducente dell'auto sbalzato dall'abitacolo. Sul posto anche l'elisoccorso regionale
Giancarlo Virgilio
Autore: Giancarlo Virgilio

Un grave incidente stradale ha coinvolto un’autovettura ieri sera, intorno alle 20:00, sull’autostrada A23. L’auto ha sfondato la barriera centrale e quella laterale, uscendo dalla carreggiata e terminando la sua corsa in un campo adiacente. L’incidente, avvenuto al chilometro 1+400 in direzione Tarvisio, ha visto il conducente, un giovane di 29 anni residente a Monfalcone, rimanere ferito gravemente.

Secondo una prima ricostruzione, il veicolo stava viaggiando poco prima del casello di Udine Sud quando, dopo aver superato un’altra vettura, ha perso il controllo. L’auto ha prima urtato la barriera di sicurezza centrale, per poi sbandare lateralmente, rompendo la rete di recinzione e “planando” in un campo di soia. L’impatto è stato tale da far ribaltare la vettura e sbalzare il conducente dall’abitacolo.

Immediati i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Cervignano del Friuli, il personale sanitario del 118 con ambulanza ed elisoccorso regionale, la Polizia Stradale e il personale di Autostrade Alto Adriatico. L’uomo, politraumatizzato, è stato stabilizzato e trasportato d’urgenza all’ospedale di Udine.

Fortunatamente, l’incidente non ha creato problemi alla circolazione autostradale. I Vigili del Fuoco hanno provveduto a mettere in sicurezza il veicolo e l’area interessata, mentre la Polizia Stradale si è occupata dei rilievi per chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto.

