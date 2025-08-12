Auto sfonda barriera centrale e laterale dell’A23 e ‘plana’ in un campo

Un grave incidente stradale ha coinvolto un’autovettura ieri sera, intorno alle 20:00, sull’autostrada A23. L’auto ha sfondato la barriera centrale e quella laterale, uscendo dalla carreggiata e terminando la sua corsa in un campo adiacente. L’incidente, avvenuto al chilometro 1+400 in direzione Tarvisio, ha visto il conducente, un giovane di 29 anni residente a Monfalcone, rimanere ferito gravemente.

Secondo una prima ricostruzione, il veicolo stava viaggiando poco prima del casello di Udine Sud quando, dopo aver superato un’altra vettura, ha perso il controllo. L’auto ha prima urtato la barriera di sicurezza centrale, per poi sbandare lateralmente, rompendo la rete di recinzione e “planando” in un campo di soia. L’impatto è stato tale da far ribaltare la vettura e sbalzare il conducente dall’abitacolo.

Immediati i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Cervignano del Friuli, il personale sanitario del 118 con ambulanza ed elisoccorso regionale, la Polizia Stradale e il personale di Autostrade Alto Adriatico. L’uomo, politraumatizzato, è stato stabilizzato e trasportato d’urgenza all’ospedale di Udine.

Fortunatamente, l’incidente non ha creato problemi alla circolazione autostradale. I Vigili del Fuoco hanno provveduto a mettere in sicurezza il veicolo e l’area interessata, mentre la Polizia Stradale si è occupata dei rilievi per chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto.