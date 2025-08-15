Auto sfonda barriera dell’A23, deceduto il conducente coinvolto

Giulio Bortolussi, il 29enne di Fiumicello rimasto gravemente ferito lunedì scorso nell’incidente stradale avvenuto poco prima del casello di Udine Sud sull’A23, è deceduto dopo tre giorni di agonia. Il giovane è spirato ieri pomeriggio nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine, dove era ricoverato in condizioni disperate a seguito dei gravi traumi riportati. Lascia la madre, la compagna e un figlio piccolo.

La tragedia ha scosso Fiumicello Villa Vicentina, dove Giulio e la famiglia gestiscono un negozio di elettrodomestici.

L’incidente era avvenuto la sera dell’11 agosto, intorno alle 20. Giulio, che viaggiava da solo, aveva perso il controllo della sua auto finendo in un campo di soia. L’impatto fu talmente forte da sbalzare il giovane fuori dall’abitacolo.