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Cronaca

Auto sfreccia e non si ferma all’alt, inseguimento a tutta velocità a Udine

La Polizia locale ha interrotto la corsa a Paderno per non mettere in pericolo pedoni e automobilisti. Accertamenti sul conducente
Giancarlo Virgilio
Autore: Giancarlo Virgilio

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Un automobilista non si è fermato all’alt della Polizia locale e ha dato il via a un inseguimento tra Chiavris e Paderno. È accaduto venerdì scorso, verso le 11, nelle vicinanze dell’ospedale Santa Maria della Misericordia, dove una pattuglia ha intimato lo stop al conducente di una vettura nera che procedeva a velocità sostenuta.

L’uomo ha ignorato la paletta e ha proseguito la corsa prima verso Chiavris e poi a Paderno, tra via del Maglio e alcune strade secondarie del quartiere. Raggiunto dagli agenti, che avevano attivato le sirene, il conducente si è fermato. Alla guida c’era un giovane che, non appena i vigili sono scesi per identificarlo, è ripartito improvvisamente a forte velocità.

Dopo un nuovo tratto, la Polizia locale ha però deciso di interrompere l’inseguimento per evitare ulteriori rischi a pedoni e automobilisti. Gli agenti erano infatti già riusciti a vedere in volto il fuggitivo e a rilevare la targa del veicolo. Sono ora in corso gli accertamenti per identificarlo. Oltre alle numerose violazioni del Codice della strada, saranno valutati anche eventuali profili di rilevanza penale.

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