Auto si cappotta a Codroipo, ferita una donna

Dopo aver colpito la spalletta di un ponte, la sua auto – alimentata a GPL – si è cappottata incastrandola all’interno del mezzo ribaltato su un fianco. Una donna è stata estratta e soccorsa questo pomeriggio a seguito di un incidente avvenuto attorno alle 16.30 lungo la Strada Provinciale 65, a Codroipo, all’altezza del ponte sul torrente Corno. Fortunatamente il sinistro non ha coinvolto altri mezzi. I vigili del fuoco del distaccamento di Codroipo e San Vito al Tagliamento hanno dovuto lavorare a lungo per liberare la conducente e affidarla alle cure dei sanitari. Sul posto, per i rilievi, anche gli agenti della Polizia locale.