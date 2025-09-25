Auto si cappotta dopo aver abbattuto un palo, ferito 76enne

Elisoccorso regionale a Magnano in Riviera per soccorrere il conducente di un’auto finita nel cortile di un’abitazione dopo aver abbattuto un palo dell’illuminazione pubblica. L’incidente è avvenuto poco prima delle 14 a Magnano in Riviera, lungo la Pontebbana, dove il veicolo si è ribaltato all’altezza del civico 26. Oltre ai sanitari del 118 giunti anche con ambulanza da Gemona, sul luogo dell’incidente sono intervenuti i carabinieri di Faedis e i vigili del fuoco di Gemona del Friuli. Fortunatamente, l’automobilista, un 76enne di Trieste, non ha riportato gravi conseguenze, ma è stato comunque elitrasportato all’ospedale di Udine in codice giallo.

Immagini di Daniele Paroni