Auto si cappotta e finisce nel giardino di una casa

Una donna è stata soccorsa ieri sera per le ferite che ha riportato dopo essere stata investita da un’auto. L’incidente si è verificato in località Santa Caterina a Pasian di Prato. Soccorsa da personale sanitario, è stata trasportata all’ospedale di Udine in condizioni serie.

A Pordenone, in via Roveredo, ieri notte un’auto, finita fuori strada, ha terminato la corsa nel giardino di un’abitazione. I due occupanti sono stati trasportati all’ospedale di Pordenone, così come il conducente della macchina rimasto ferito nell’incidente successo in via Matteotti a Sacile. In prossimità del distributore Eni, la sua auto si è cappottata.