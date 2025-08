Auto si cappotta e resta in bilico: feriti cinque giovani

Una Ford Fiesta, condotta da un 22enne, a bordo della quale c’erano altri quattro giovani, tutti minorenni, si è cappottata ieri notte rimanendo in bilico. L’incidente è avvenuto all’1.30, a Paularo, sulla strada che da Salino conduce a Castoia. Per cause al vaglio dei carabinieri del Radiomobile di Tolmezzo, al primo tornante l’auto è finita fuori strada, ruote all’aria, trattenuta da alcuni arbusti. Rischiava di precipitare lungo la scarpata. Difficile la localizzazione del veicolo, individuato poi dieci metri sotto dalla carreggiata.

I feriti sono stati condotti all’ospedale. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, ambulanza ed elisoccorso.