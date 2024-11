Auto si cappotta in un canale, conducente salva

Terribile schianto alle 19.30 a Bicinicco.una vettura uscita fuori strade per cause in corso di accertamento si è cappottata, finendo la sua corsa a testa in giù nel letto di un canale. Lo schianto è avvenuto in via Lavariano. Dopo l’allarme, sul posto è intervenuta la squadra dei Vigili del fuoco del distaccamento di Cervignano.All’arrivo sul posto dei pompieri, la conducente era già uscita autonomamente dal mezzo incidentato e segnalava ai soccorritori che all’interno dell’autovettura c’era ancora il suo cane. I Vigili del fuoco, indossati i dispositivi di protezione individuale adeguati al caso, hanno raggiunto l’autovettura dalla quale hanno poi recuperayo l’animale impaurito ma vivo.Successivamente i soccorritori hanno messo in sicurezza il mezzo incidentato e l’area del sinistro. Sul posto, per quanto di competenza, personale sanitario e Carabinieri.