Auto si cappotta nel fosso: sette feriti, tre sono gravi

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. L’auto che sbanda e finisce fuori strada. Termina la corsa nel fosso che costeggia la Pontebbana e finisce, di fianco, con le ruote all’aria. All’interno di una Opel Zafira ci sono sette cittadini nordafricani. Quattro vengono subito estratti dai vigili del fuoco, gli tre restano incastrati. E’ necessario far intervenire a Orcenico di Zoppola numerose ambulanze, partite sia da San Vito che da Pordenone, per soccorrerli ed estrarli dalle lamiere. L’elisoccorso, già impegnato nell’incidente di Tarcento, è fuori servizio.

I tre feriti più gravi, essendo rimasti per lungo tempo a contatto con l’acqua presente nel fosso, hanno un principio d’ipotermia. Verranno condotti in condizioni gravi negli ospedali di Pordenone e San Vito.

Alle 16.30 di oggi si sono vissuti attimi di apprensione per un incidente stradale che, ancora una volta, ha visto protagonista la Pontebbana. Nella Zafira, omologata per trasportare sette persone, viaggiavano cittadini nordafricani. Non si esclude che la causa della fuoriuscita autonoma della macchina dalla sede stradale sia riconducibile ad un malore del conducente o ad un momento di distrazione dello stesso.

Le cause del sinistro sono al vaglio dei carabinieri. A causa dell’incidente lungo la ss13 si sono verificate interminabili code in entrambi i sensi di marcia.