Auto si ribalta fuori strada, illesi i tre occupanti

Sono uscite praticamente illese le tre persone che si trovavano all’interno di una vettura uscita fuori strada lungo la Strada Regionale 251, a Montereale Valcellina. L’incidente si è verificato alle 3.15 di questa mattina nei pressi del Ponte Giulio e ha visto la macchina ribaltarsi in una boscaglia oltre il guard rail.

Sul posto è giunta la squadra dei Vigili del Fuoco di Maniago, supportata da un’autogrù. Al loro arrivo, i tre occupanti del veicolo erano già riusciti a uscire dall’abitacolo e stavano ricevendo le prime cure dal personale sanitario presente.

I pompieri hanno provveduto a mettere in sicurezza il mezzo incidentato. Successivamente, utilizzando l’autogrù, hanno recuperato l’auto dalla boscaglia in cui era finita, riportandola sulla sede stradale. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i Carabinieri per i rilievi di competenza.