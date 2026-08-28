Auto si ribalta nella notte, giovane incastrato tra le lamiere

Un automobilista è rimasto ferito nella notte dopo che la sua vettura si è ribaltata a Roveredo in Piano. L’incidente si è verificato all’1.30 di oggi e non ha coinvolto altri veicoli.

All’arrivo dei Vigili del fuoco di Pordenone, il giovane conducente, unico occupante dell’auto, era ancora incastrato nell’abitacolo. I soccorritori hanno aperto un varco tra le lamiere riuscendo a liberarlo. Affidato al personale sanitario, il ferito è stato sottoposto alle prime cure e successivamente trasportato in ospedale. Concluse le operazioni di soccorso, i Vigili del fuoco hanno messo in sicurezza il mezzo e l’area del sinistro. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri per i rilievi e la ricostruzione della dinamica.