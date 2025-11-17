Auto si schianta contro muretto, distrutta dalle fiamme

E’ uscita dall’auto prima che prendesse fuoco una neopatentata di 18 anni uscita di strada nella notte a Rive d’Arcano. Circa all’una di oggi, la vettura che guidava, a causa dell’intensa pioggia e del manto scivoloso, ha perso aderenza andando a sbattere violentemente contro il muro perimetrale di un’abitazione. La conducente, ferita, è riuscita a scendere dal veicolo prima che prendesse fuoco e venisse letteralmente distrutta. La giovane, residente a Fagagna, è stata trasferita dal personale del 118 all’ospedale di San Daniele con lesioni giudicate lievi. Sul posto anche i vigili del fuoco di Spilimbergo e i carabinieri di Fagagna.