Tragico incidente stradale oggi pomeriggio, alle 15.50, lungo l’autostrada A4, in direzione Trieste, poco dopo l’uscita per San Stino di Livenza. Nel violento impatto sono rimasti coinvolti un mezzo pesante e un’autovettura, finita sotto il camion con due persone di nazionalità kosovara a bordo.
Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con le squadre di Portogruaro e Motta di Livenza, oltre all’autogru proveniente da Mestre, necessaria per il sollevamento del mezzo pesante e il recupero dell’auto incastrata.
Nonostante il tempestivo intervento dei soccorsi, per i due occupanti dell’autovettura non c’è stato nulla da fare: entrambi sono stati dichiarati deceduti dal personale sanitario del Suem 118. Presenti anche gli agenti della Polstrada per i rilievi di legge e la gestione della viabilità. Si registrano lunghe code in direzione Trieste.
Auto tampona camion, due morti sulla A4
