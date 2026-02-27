Auto tampona camion, due morti sulla A4

Tragico incidente stradale oggi pomeriggio, alle 15.50, lungo l’autostrada A4, in direzione Trieste, poco dopo l’uscita per San Stino di Livenza. Nel violento impatto sono rimasti coinvolti un mezzo pesante e un’autovettura, finita sotto il camion con due persone di nazionalità kosovara a bordo.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con le squadre di Portogruaro e Motta di Livenza, oltre all’autogru proveniente da Mestre, necessaria per il sollevamento del mezzo pesante e il recupero dell’auto incastrata.

Nonostante il tempestivo intervento dei soccorsi, per i due occupanti dell’autovettura non c’è stato nulla da fare: entrambi sono stati dichiarati deceduti dal personale sanitario del Suem 118. Presenti anche gli agenti della Polstrada per i rilievi di legge e la gestione della viabilità. Si registrano lunghe code in direzione Trieste.