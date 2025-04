Auto tampona un furgone e finisce nel fosso: due feriti

E’ di due persone ferite, di cui una elitrasportata all’ospedale di Udine, il bilancio dell’incidente stradale avvenuto questa mattina sulla ss14 a San Giorgio di Nogaro. Per cause in corso di accertamento dei carabinieri, una Giulietta, condotta da un 56enne di Cervignano, ha tamponato violentemente un furgone Suzuki alla guida del quale c’era un uomo di Trieste di 46 anni, terminando poi la corsa nel fosso.

Mentre il conducente della vettura è stato condotta in ambulanza all’ospedale di Palmanova, l’altro è stato elitrasportato. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco e gli agenti della polizia locale.