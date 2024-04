Tre veicoli sono rimasti coinvolti oggi pomeriggio, alle 17.30, in un incidente stradale avvenuto lungo la sr56, tra San Giovanni al Natisone e Manzano. Per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri, in via Nazionale si è verificato un tamponamento tra due macchine, con la vettura tamponata che, dopo aver invaso la corsia di marcia opposta, si è scontrata frontalmente con un’altra auto.

Una persona, che è rimasta ferita seriamente, è stata elitrasportata all’ospedale di Udine.