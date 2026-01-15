Auto usata per una rapina ma è una truffa: anziana raggirata

Un’altra truffa è stata commessa ai danni di un’anziana. L’episodio si è verificato ieri, alle 11, a Pordenone, in via Madonna Pellegrina. La vittima ha 77 anni e vive con il figlio. Ha ricevuto una telefonata da un sedicente carabiniere, che l’avvisava che l’auto del marito (defunto) era stata utilizzata per compiere una rapina. Mentre il figlio è stato mandato alla Motorizzazione per sistemare la vicenda, a casa dell’anziana si è presentato un finto militare in borghese che ha chiesto all’anziana di consegnare denaro contante e gioielli per una successiva comparazione in caserma. La donna ha consegnato gli ha consegnato 11mila euro in contanti e vari monili.

Il figlio, non riuscendo a sanare la vicenda in Motorizzazione, si è recato allora dai carabinieri ed è lì che ha scoperto della truffa.