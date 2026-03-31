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Auto usate vendute in nero: scoperta una rete fantasma, cinque evasori totali

Sgominato dalla Guardia di Finanza un sistema illegale tra social e contanti: oltre 1,5 milioni di euro non tracciati
Giancarlo Virgilio
Autore: Giancarlo Virgilio

Una rete clandestina di commercianti di auto usate, attiva completamente in nero e sconosciuta al fisco, è stata scoperta dalla Guardia di Finanza di Udine al termine di un’articolata indagine contro evasione ed economia sommersa.

L’operazione, condotta dai militari della Tenenza di Palmanova, ha portato alla luce un sistema parallelo di compravendita di veicoli che operava attraverso annunci sui social network e il passaparola, con pagamenti esclusivamente in contanti e senza alcuna tracciabilità fiscale.

Le indagini sono partite da una mirata attività di intelligence e analisi del rischio, sviluppata incrociando i dati delle banche dati in uso al Corpo con quelli reperiti online. Questo lavoro ha consentito ai finanzieri di ricostruire l’intera filiera commerciale attiva negli ultimi cinque anni.

Nel corso degli accertamenti è emerso non solo un consistente arricchimento illecito da parte degli operatori coinvolti, ma anche ulteriori irregolarità: dalla indebita percezione del Reddito di cittadinanza alle violazioni sui limiti all’uso del denaro contante tra soggetti diversi.

Il bilancio dell’operazione è significativo: individuati cinque evasori totali con un recupero a tassazione superiore ai 600 mila euro, denunciate sette persone all’Autorità giudiziaria e bloccate erogazioni pubbliche per circa 100 mila euro. Accertate inoltre transazioni in contanti non tracciate per un valore complessivo di circa 1,5 milioni di euro.

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