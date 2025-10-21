Autocisterna urta il guardrail sull’A23, gasolio sull’asfalto

Incidente questa mattina presto sull’autostrada A23, nel tratto tra Udine Nord e Udine Sud, in direzione sud, al chilometro 22. Poco dopo le 6, un autotreno che trasportava gasolio ha urtato un guardrail, provocando la fuoriuscita di carburante dal serbatoio della motrice.

Il mezzo fortunatamente non si è ribaltato e l’autotrasportatore, di nazionalità italiana, è rimasto illeso. Sul posto sono intervenute una squadra dei Vigili del fuoco di Udine e una squadra di supporto specializzata in incidenti stradali, insieme alla Polizia stradale per la gestione della viabilità e la messa in sicurezza dell’area.

Le operazioni di bonifica e controllo della perdita di carburante hanno causato per alcune ore rallentamenti al traffico nel tratto interessato.