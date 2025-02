Autogru si incastra sotto il ponte di Salcano, valico chiuso

Un’autogru si incastra sotto il ponte ferroviario di Salcano in Slovenia, a pochi metri dal confine italiano, ed il vicino valico viene dunque nuovamente chiuso al traffico per la seconda volta in due mesi dopo che lo scorso 16 dicembre si era verificato un sinistro del tutto simile. L’episodio è accaduto questo pomeriggio poco prima delle 15: se due mesi fa era stato un camion ad incastrarsi sotto il ponte della linea ferroviaria, stavolta a subire la stessa sorte è stata un’autogru con targa slovena proveniente dall’Italia.

Il Comune di Nova Gorica conferma come l’autista del mezzo non sia fortunatamente rimasto ferito nell’impatto: sul posto polizia e vigili del fuoco oltre che i tecnici della compagnia statale delle locali ferrovie, incaricati di verificare l’entità del danno alla struttura riparata proprio dopo l’incidente dello scorso dicembre. Come comunica la municipalità di Nova Gorica, la strada sotto il ponte incidentato resterà chiusa al traffico per alcuni giorni per garantire una nuova messa in sicurezza del manufatto.