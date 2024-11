Autonomia differenziata, anche in Fvg è scontro politico dopo la parole della Corte Costituzionale

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. La pronuncia della Corte costituzionale, che ha ritenuto illegittime alcune parti della legge sull’Autonomia differenziata delle Regioni, ha scatenato una serie di reazioni e rivendicazioni politiche anche in Friuli Venezia Giulia, dove l’autonomia è realtà.

Per il centrodestra, la Corte di fatto non ha dichiarato incostituzionale la legge e questo è un punto dirimente. “Questa è una buona notizia che ci sprona ad andare avanti – fa sapere il senatore e segretario Della Lega FVG Marco Dreosto – I rilievi della Corte poi possono essere agevolmente superati anche con il supporto del Parlamento senza grandi ritardi sulla tabella di marcia.”, conclude. Sulla stessa scia Fratelli d’Italia. “La Corte ha dimostrato che il lavoro fatto è stato buono nel complesso, ora il Parlamento recepirà le indicazioni, spiega il deputato Emanuele Loperfido – Di certo la legge non è stata rigettata come sperava qualcuno. Anche l’arma del referendum appare spuntata”. Più cauta Forza Italia che per bocca dei consiglieri Regionali Andrea Cabibbo, Roberto Novelli e Michele Lobianco, chiede di non sacrificare un tema serio e centrale come l’autonomia sull’altare della propaganda. L’autonomia non ha colori e, allo stesso tempo, troviamo immaturo e controproducente mettere bandierine sul pronunciamento della Corte costituzionale” dicono i forzisti. Compatto ed esultante il Partito democratico, dopo che la Corte ha accolto parzialmente il ricorso di regioni come Puglia, Toscana, Sardegna e Campania. “Hanno costruito un castello di carte destinato a crollare al primo serio esame. I punti contestati dalla Corte costituzionale non sono dettagli ma macigni che non si possono aggirare, dichiara la deputata e responsabile Giustizia del Pd Debora Serracchiani. Le fa eco Salvatori Spitaleri componente della Commissione Paritetica Stato-Regione che rimarca: “Non esiste il tanto decantato ‘all-in’ di Zaia che la Corte costituzionale ritiene contrario al principio di sussidiarietà”. “Sarebbe facile dire ‘avevamo ragione’ ma siamo consapevoli che ora si apre una fase nuova in cui la vigilanza popolare, delle forze libere e democratiche, dovrà continuare a essere molto alta”, è il messaggio della segretaria regionale del Pd Caterina Conti. Anche Alleanza Verdi Sinistra va già duro: “Un pessimo tentativo di far passare una sconfitta come un trionfo. La verità è un’altra: il verdetto rappresenta una sonora bocciatura della riforma Calderoli”.

Oltre alle conseguenze sul governo Meloni, resta da capire che effetto avrà questo sul referendum: sarà la Corte di Cassazione a stabilire se è ancora legittimo.