BUSINESS FVG
mercoledì 20 Agosto 2025
Causò il decesso di una 33enne sulla A23, in carcere dopo...
‘Tutti siamo Carmen’: l’inclusione attraverso la danza e la musica
5 medaglie d’oro per le cantine del Friuli Venezia Giulia
Controesodo, traffico intenso e code al Lisert
Multe salate, conto di 52 milioni di euro in 3 anni
Il Taser rimarrà in dote alla Polizia locale di Udine
Autopsia su corpo putrefatto, “Nessun guasto nell’obitorio di Udine”
Colpi nelle ville dei facoltosi, i ladri puntano ai “VIP” friulani
Tragico incidente in Kosovo: muoiono i genitori, gravissimo il figlio 19enne
Dimesso il 42enne accoltellato a San Vito, è caccia ai due...
Minacce di morte a Cisint, espulso il cittadino bengalese
Omicidio di Gemona, Lorena interrogata per tre ore
La fascia del “Più bello d’Italia FVG” si sdoppia. Vincono due...
Cronaca

Autopsia su corpo putrefatto, "Nessun guasto nell'obitorio di Udine"

L'assessore di Udine Rosi Toffano ha disposto delle verifiche che hanno dato esito negativo
Giancarlo Virgilio
Autore: Giancarlo Virgilio

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Le celle frigorifere del cimitero “San Vito” di Udine funzionano correttamente né hanno subito negli scorsi giorni cali di tensione o blackout che altrimenti avrebbero attivato il gruppo di continuità presente. A confermarlo a Telefriuli è l’assessore ai Servizi cimiteriali di Palazzo d’Aronco Rosi Toffano che, a seguito dei paventati problemi emersi dalle ultime autopsie eseguite tra l’ospedale civile e il camposanto monumentale, ha richiesto di verificare immediatamente la situazione all’interno dell’obitorio urbano.

A far sorgere dei dubbi era stato in particolare l’esame autoptico eseguito il 18 agosto sulla salma di un uomo deceduto il 9 agosto, il cui corpo (trasferito a Udine nel pomeriggio del 10 agosto) è stato trovato dai medici legali già in stato di decomposizione.

I familiari dell’uomo deceduto non escludono azioni legali. Nel frattempo, la Procura ha avviato anche degli accertamenti su quanto è accaduto.

