Autopsia su corpo putrefatto, “Nessun guasto nell’obitorio di Udine”

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Le celle frigorifere del cimitero “San Vito” di Udine funzionano correttamente né hanno subito negli scorsi giorni cali di tensione o blackout che altrimenti avrebbero attivato il gruppo di continuità presente. A confermarlo a Telefriuli è l’assessore ai Servizi cimiteriali di Palazzo d’Aronco Rosi Toffano che, a seguito dei paventati problemi emersi dalle ultime autopsie eseguite tra l’ospedale civile e il camposanto monumentale, ha richiesto di verificare immediatamente la situazione all’interno dell’obitorio urbano.

A far sorgere dei dubbi era stato in particolare l’esame autoptico eseguito il 18 agosto sulla salma di un uomo deceduto il 9 agosto, il cui corpo (trasferito a Udine nel pomeriggio del 10 agosto) è stato trovato dai medici legali già in stato di decomposizione.

I familiari dell’uomo deceduto non escludono azioni legali. Nel frattempo, la Procura ha avviato anche degli accertamenti su quanto è accaduto.