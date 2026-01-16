Autopsia su neonato morto dopo parto: non aveva malformazioni

Il neonato morto subito il parto sabato scorso all’ospedale di Portogruaro non aveva malformazioni. E’ quanto emerso dall’autopsia eseguita questo pomeriggio dal medico legale Antonello Cirnelli, affiancato da Pantaleo Greco, direttore di Ginecologia dell’ospedale Sant’Anna di Ferrara, e da Marny Fedrigo, anatomo-patologa dell’Università di Padova. All’esame hanno partecipato anche i periti dei 10 sanitari indagati dalla Procura di Pordenone.

Circa la causa della morte, si è trattato di un’insufficienza feto placentare acuta. Serviranno, tuttavia, indagini istologiche accurate di ordine microscopico per definirne la causa specifica, che saranno eseguite nelle prossime settimane.

Il padre del neonato, residente a Fiume Veneto, aveva presentato un esposto, in Questura a Pordenone, consegnando la documentazione relativa alla gravidanza, comprese visite ed ecografie effettuate anche in regime privato.