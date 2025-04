Autopsia sul corpo di Daniel Tafa: due schegge l’hanno trafitto come fucilate

E’ come se Daniel fosse stato colpito da due fucilate, di cui una mortale. Questa la sintesi dell’autopsia eseguita dai medici legali Lucio Bomben, incaricato dalla Procura di Pordenone, e Antonello Cirnelli, indicato dalla famiglia della vittima attraverso l’avvocato Fabiano Filippin sul corpo di Daniel Tafa, il ragazzo di 22 anni, colpito da due schegge incandescenti – e non una soltanto come pareva in un primo momento – in un incidente sul lavoro alla Stm di Maniago il 25 marzo, mentre faceva il turno di notte. La morte, secondo l’esame autoptico è avvenuta a causa di due diversi frammenti che lo hanno colpito: il primo è penetrato dal dorso, provocando ferite letali a un polmone, a un rene e al cuore. Una circostanza che chiude anche le polemiche che erano state accese dalla Uilm sui presunti tempi lunghi dei soccorsi, peraltro già confutati dai tabulati forniti dalla Sores Fvg. Anche con un soccorso immediato il giovane non avrebbe potuto essere salvato. La seconda scheggia ha, invece, colpito il giovane a un gluteo, provocando ferite molto profonde e la frattura di bacino e alcune vertebre, ma di per sé non sarebbe stata mortale. Il ragazzo, tuttavia, non è morto subito, ma si è accorto di quanto stava accadendo

Fa fa specie apprendere che i corpi estranei siano due e non uno, come ipotizzato all’inizio – è il commento dell’avvocato Fabiano Filippin, legale della famiglia Tafa -. Gli interrogativi sulla sicurezza che apre questa circostanza assumono proporzioni ancor più pesanti. Ci attendiamo una perizia sulla macchina che ha causato l’incidente. Sul punto – conclude Filippin – posso confermare di aver già individuato un nostro consulente tecnico, pronto a collaborare alle indagini per fare piena luce su una tragedia che non dovrà mai più ripetersi”.

Per la morte del giovane, che colleghi e metalmeccanici hanno ricordato durante lo sciopero generale del 28 marzo, sono indagate cinque persone. Tutte con l’accusa di omicidio colposo: il proprietario della fabbrica, il direttore dello stabilimento, il perito che ha controllato gli impianti, la professionista che ha certificato il corretto funzionamento del macchinario specifico e il responsabile del servizio di prevenzione interno all’azienda. Terminata l’autopsia, si attende, nelle prossime ore, il nullaosta della Procura per fissare le esequie, che probabilmente saranno organizzate tra la fine di questa e l’inizio della prossima settimana.