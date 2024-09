Autostrada A4, abbattuto nella notte il primo dei dieci cavalcavia tra San Donà – Portogruaro

Sono due le novità per chi si trova a viaggiare da oggi sulla rete di Autostrade Alto Adriatico. Il doppio risultato è stato raggiunto al termine del maxi cantiere che ha visto impegnate nella notte tra sabato e domenica 200 persone. E’ stato demolito infatti il cavalcavia Pradipozzo – Lison in territorio del comune di Portogruaro. Le operazioni sono iniziate verso le 21,00 e la campata centrale è stata demolita tre ore più tardi, mentre l’attività completa si è conclusa alle prime ore dell’alba con lo sgombero delle macerie e il rispristino delle barriere di sicurezza per la riapertura successiva al traffico. Contemporaneamente si è svolto un intervento per la costruzione della terza corsia, con una stesa dell’asfalto drenante nel tratto tra l’area di servizio di Fratta Nord e il raccordo con le due corsie a Portogruaro. Il completamento dell’attività ha consentito di aprire a tre corsie la carreggiata in direzione Venezia. L’apertura è provvisoria perché nelle prossime settimane, come accaduto già con gli altri cantieri della terza corsia, inizieranno i lavori di sistemazione e realizzazione del trattamento protettivo delle barriere laterali e centrali in cemento che comporteranno restringimenti dell’intera carreggiata. Si continua invece a viaggiare a due corsie in direzione Trieste per la sistemazione in posizione definitiva e la realizzazione del trattamento protettivo delle barriere centrali. GUARDA IL VIDEO