giovedì 27 Novembre 2025
Cronaca
Durante gli interventi di messa a nuovo non ci saranno disagi per i transiti

Autostrade Alto Adriatico, 370 milioni per la ricostruzione di tre cavalcavia

L'impalcato sarà più alto di quello attualmente presente
Matteo Femia
Autore: Matteo Femia

Il nodo di Villesse, lo svincolo di Redipuglia e la strada regionale Palmanova-Felettis. Sono i tre punti in cui si trovano i cavalcavia che Autostrade Alto Adriatico andrà a demolire e ricostruire grazie ad un investimento da 370 milioni di euro.

Nei primi due casi, si tratta di snodi fondamentali da un lato per la direttrice Italia-Slovenia, e dall’altro per il collegamento viario con l’aeroporto di Ronchi dei Legionari, mentre nel terzo l’intervento si è reso necessario in seguito all’urto di un autoarticolato sull’attuale manufatto.

Sui cavalcavia di Villesse e Redipuglia si prevede la realizzazione, in entrambi i casi, di un nuovo impalcato che sarà posizionato in sede, senza quindi la necessità di acquisire nuove aree, più alto dell’attuale fino a 5 metri e 15 di altezza libera sull’autostrada, poggiante su quattro nuove pile indipendenti dalle sottostrutture esistenti, consentendo la loro rapida sostituzione con un ridotto impatto sul traffico autostradale. Nel corso della costruzione, l’attuale struttura resterà in funzione per la maggior parte del tempo senza causare quindi disagi ai transiti. Solo una volta completato, l’impalcato e le pile esistente verranno demoliti e il nuovo impalcato verrà posto in opera mediante carrelli modulari sulle nuove quattro pile.

Stessa medesima procedura realizzativa, con costi anche inferiori, riguarderà il cavalcavia di Felettis.

