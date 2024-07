Autostrade Alto Adriatico: nel 2023 utile di oltre 2 milioni e mezzo di euro

“La Regione augura buon lavoro all’avvocato Marco Monaco che da oggi ha il compito di guidare Autostrade Alto Adriatico con l’obiettivo di portare a compimento la visione dell’amministrazione regionale sulla società in house. Assieme al presidente Fedriga ringrazio il Consiglio di amministrazione per come ha gestito un anno particolarmente complesso sia per le vicende societarie, che per l’operatività gestionale. La Regione ritiene che questa società in house possa diventare un modello sia per gli aspetti legali che per la gestione delle opere infrastrutturali. Questa è la dimostrazione che l’autonomia dei territori, quando è declinata dal punto di vista operativo, porta vantaggi anche a tutto il territorio nazionale”.

Così l’assessore regionale alle Finanze Barbara Zilli si è espressa durante l’assemblea dei soci di Autostrade Alto Adriatico riunitasi oggi a Trieste per l’approvazione del bilancio di esercizio 2023, la nomina del nuovo presidente e la nomina del Collegio sindacale. L’avvocato Marco Monaco subentra a Gabriele Fava che ha rassegnato le dimissioni lo scorso gennaio. “Con orgoglio vi ringraziamo per quanto fatto, non era scontato traguardare le scadenze con risultati virtuosi anche in riferimento al rispetto delle tempistiche e ad una serie di complesse operazioni di patrimonializzazione. Credo che la strada imboccata sia corretta, abbiamo dato tutte le risposte alle richieste gestionali e il bilancio conferma quanto questa scelta sia positiva per i cittadini”, ha sottolineato Zilli indirizzando un messaggio di ringraziamento anche al presidente uscente Fava, al presidente ad interim Tiziano Bembo, a tutto il Consiglio di amministrazione, ai revisori, alle maestranze. Zilli ha poi ricordato “l’impegno a procedere all’aumento di capitale della società per 100 milioni di euro, di cui 95 milioni in capo alla Regione Friuli Venezia Giulia e i restanti 5 milioni al Veneto. L’aumento di capitale soddisfa le nuove necessità di patrimonializzazione della società in relazione agli interventi da programmare e alla situazione economica – finanziaria che caratterizza il settore. Le risorse sono già incluse nella legge di assestamento estivo in approvazione a fine mese”.

L’assemblea ha approvato anche il bilancio di esercizio (1 gennaio – 31 dicembre 2023) che chiude con un utile di esercizio di 2.603.742 euro, interamente destinato a riserva. È stato inoltre rinnovato il Collegio dei sindaci: sindaci effettivi sono Caterina Carrer, Anna Grava, Giova Proclemer, mentre i due sindaci supplenti sono Elena Cussigh e Renato Bernardi, in carica fino al 31 dicembre 2026. Come ricordato la Società Autostrade Alto Adriatico Spa è una società in house per la gestione e esercizio della concessione autostradale trentennale delle tratte autostradali A4 Venezia – Trieste, A23 Palmanova – Udine Sud, A28 Portogruaro – Pordenone – Conegliano, A57 tangenziale di Mestre (con competenza fino al Terraglio) e della A34 Villesse – Gorizia. La concessione è decorsa dal 1 luglio del 2023. Regione Friuli Venezia Giulia detiene il 90,52% del capitale sociale e la Regione Veneto detiene la restante quota del 9,48%. Tra le principali opere concluse nel corso dell’ultimo anno sul territorio regionale vi sono la rotonda all’uscita del casello di Palmanova e il nuovo Ponte sul Torre a Chiopris aperto poche settimane fa; in Veneto si avvia verso la conclusione il cantiere per il tratto di terza corsia della A4 tra Alvisopoli e Portogruaro.

Nel 2023 sono transitati 50 milioni 329 mila mezzi (+5,8% rispetto al 2022) con una media giornaliera di quasi 138 mila veicoli. Si tratta del record storico sulla rete a pedaggi per quanto concerne la gestione delle tratte in concessione. Nello specifico, rispetto al 2022, l’incremento dei veicoli leggeri è stato del 7,1% mentre quello dei pesanti è stato del 2,5%. Il traffico pesante rappresenta oltre il 30% del totale (36 milioni di veicoli leggeri e 14 milioni di pesanti), dato superiore alla media delle altre tratte autostradali sul territorio nazionale.