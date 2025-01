Autostrade Alto Adriatico: boom di click su siti e social

I siti web, le app e i canali social gestiti da Autostrade Alto Adriatico sono tra i principali canali di informazione sulla viabilità di tutta Italia. A testimoniarlo sono i numeri, in vistoso aumento nel 2024 rispetto al 2023.

Cresce sempre di più la voglia di informarsi: da un lato per evitare code, in particolare nei fine settimana caratterizzato dall’esodo e dal controesodo, dall’altro per chiedere informazioni sulle chiusure autostradali per i cantieri e sui pedaggi, in particolare per risolvere i problemi legati ai rapporti di mancato pagamento. Insomma, ciò che si è notato, in particolare nell’ultimo anno, è che l’utente utilizza in maniera sempre più consapevole e responsabile l’autostrada.

Il caso più eclatante è quello del sito www.infoviaggiando.it (il servizio di traffico gestito da Autostrade Alto Adriatico in collaborazione con Cav e Autostrade Brescia Padova e che dà informazioni da Trieste a Brescia). Il trend indica un incremento sia del pubblico raggiunto (805 mila, + 42% rispetto al 2023), sia della frequenza di utilizzo, con il record di un milione di visite (1 milione 150 mila, + 76% rispetto al 2023). Tra le sezioni più visitate quella dei servizi/calcolo pedaggio (+121%), l’infotraffico (+61%) e i pagamenti (+103%). Si mantiene sui livelli dell’anno precedente, invece, la App di Infoviaggiando con quasi 80 mila utenti che hanno avuto accesso all’applicazione per un totale di 791 mila sessioni (tra le sezioni più visitate anche le telecamere e il notiziario traffico).

Infoviaggiando fornisce annualmente circa 7600 notiziari che vengono diramati in ben 35 emittenti radiofoniche e televisive del Nordest. Inoltre, il numero verde 800996099 (gratuito), attivo con operatore dalle 07,00 alle 22,00 (dalle 22,00 alle 07,00 con risponditore automatico) ha fornito informazioni a circa 20.509 mila utenti nel 2024.

Tra le novità del 2024 – collegate a Infoviaggiando – ci sono i nuovi canali di Whatsapp e Telegram di Autostrade Alto Adriatico che hanno riscontrato particolare gradimento: oltre 4 mila le notizie (traffico, chiusure, lavori) fornite dal 25 luglio (giorno di attivazione) al 31 dicembre, quasi 3 mila complessivamente i follower.

E a proposito di social, Facebook e Instagram si stanno rivelando strumenti sempre più adatti a chi vuole interagire e conoscere tutte le novità sui servizi della Società: nel 2024 sono state 1,7 milioni le visualizzazioni di post/pagine e storie, e 31 mila circa le interazioni. Da alcuni giorni è attiva anche la pagina Linkedin con tutte le novità sulla gestione di Autostrade Alto Adriatico.

“La nostra rete è al baricentro dell’Europa e quindi comunicare ciò che facciamo è diventato fondamentale per la mobilità delle famiglie, dei lavoratori e delle imprese – afferma il presidente di Autostrade Alto Adriatico, avvocato Marco Monaco -. Chi attraversa la nostra rete deve sapere con facilità e agilità di quali servizi può disporre ed essere informato in tempo reale di ciò che accade sull’autostrada di nostra competenza. Vogliamo essere sempre più vicini a famiglie, pendolari, imprese e autotrasportatori”. A questo proposito nel 2025 la principale novità sarà il restyling del sito di Autostrade Alto Adriatico.