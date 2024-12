Autostrade Alto Adriatico, in arrivo un nuovo parco fotovoltaico

GUARDA IL VIDEO. Un rilevante parco fotovoltaico per migliorare la sostenibilità ambientale di Autostrade Alto Adriatico. Durante l’ultimo consiglio di amministrazione, la società ha dato il via all’iter di uno studio di fattibilità propedeutico alla sua realizzazione in ambito autostradale. La sua localizzazione non è stata ancora individuata. I nuovi impianti potrebbero essere implementati nelle fasce di rispetto autostradale o nelle aree interne di svincoli e raccordi. Lo studio di fattibilità servirà proprio per scegliere la soluzione migliore. Il nuovo parco, che prevede anche la costituzione di comunità energetiche rinnovabili, incrementerà l’autoproduzione di energia rinnovabile da fotovoltaico, che nel 2024 ha raggiunto quota 325 megawattora, andando ad aggiungersi a quelli di Savogna, Noventa di Piave, Porcia, Palmanova.

Si tratta di un nuovo tassello dell’impegno della concessionaria sul fronte della sostenibilità ambientale, che ha consentito di ridurre i costi per l’elettricità dai 2,7 milioni del 2022 ai 2,3 dello scorso anno e i consumi dai 12 gigawattora del 2016 ai 10,5 di quest’anno. Questo nonostante un aumento di 33 contatori e i lavori per la terza corsia dell’A4, dove sono stati implementati punti luce (ora gli impianti di illuminazione autostradale sono dotati per il 95% di tecnologia a led), segnalazioni ottiche e apparati di telegestione.

“Il fotovoltaico – spiega il presidente di Autostrade Alto Adriatico, l’avvocato Marco Monaco – può essere un importante investimento che, oltre alla riduzione dei consumi e quindi delle spese energetiche, può essere utile alle comunità locali”.

“Atti come questo – commenta l’assessore regionale all’ambiente e all’energia, Fabio Scoccimarro – vanno nella direzione tracciata dall’amministrazione regionale per la neutralità emissiva anticipata di cinque anni con la legge quadro FVgreen e si inseriscono nelle azioni virtuose contenute nel nuovo Piano Energetico Regionale”.